Facebook, ikinci çeyrekte 29 milyar dolar gelir elde etti

Facebook, ikinci çeyrekte 29 milyar dolar gelir elde etti

Facebook'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 artarak 29 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin bilanço verilerini paylaştı.

Buna göre, şirketin ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artışla 29 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'un aynı döneminde 18,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

NET KÂRI YÜZDE 101 ARTTI

Şirketin net kârı da ikinci çeyrekte yüzde 101 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'nin nisan-haziran döneminde 5,2 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Facebook'un 2020'nin ikinci çeyreğinde 1,80 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 3,61 dolara yükseldi.

KULLANICI SAYISI DA YÜKSELİŞTE

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 7 artarak 1,91 milyara ulaştı.

Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 7 artışla 2,9 milyar oldu. Şirket, yılın ikinci yarısında gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.