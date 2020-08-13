Facebook, kendi finans şirketini kurmak için çalışıyor

Facebook, kendi finans şirketini kurmak için çalışıyor

Sosyal medya uygulaması Facebook, kendi finans şirketini kurarak sosyal medya ağı üzerinden yapılacak tüm alışveriş ve ödeme işlemlerini bu şirket üzerinden yönetecek.

WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde barındıran sosyal medya devi Facebook, F2 (Facebook Financial) isimli yeni bir finans şirketi kurmayı planlıyor.

Sosyal medya platformu, ilk aşamada Facebook Pay ve WhatsApp Pay gibi ödeme servislerini bu şirket üzerinden yönetecek ve servislerin daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ VE ÖDEME OLACAK

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg; F2’nin kurulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu belirtti. Zuckerberg, bu şirket sayesinde Facebook çatısı altında yer alan uygulamaların içinde daha fazla alışveriş ve ödeme işleminin hayata geçmesini beklediklerini vurguladı.

DEVLET BASKILARINDAN KURTULACAK

Öte yandan F2, Facebook’un üzerindeki önemli bir yükü de kaldıracak. Çünkü Facebook'un ödeme servisleri her ülke tarafından kabul edilmiyor ve şirketin üzerinde büyük bir baskı oluşuyor.

Bu nedenle yeni kurulacak finans şirketi, bütün bu işlemleri üstlenerek Facebook'u rahatlatacak.

KRİPTO PARA İÇİN YENİ ADIM GELEBİLİR

Facebook, geçtiğimiz yıl kendi kripto para birimi olan Libra'yı hayata geçirmeyi düşünmüş, ancak başta ABD olmak üzere birçok ülkeden tepki görmüştü.

Yeni kuracağı finans şirketinin başına, Facebook’un Libra operasyonunu yöneten David Marcus'u getiren Facebook, fırsat bulduğu anda kripto para birimi Libra'yı da devreye sokacak.