Facebook nedeniyle iPhone'larda bazı uygulamalar çöküyor

Facebook'ta bulunan bir hata nedeniyle, iPhone ve iPad'lerde bulunan bazı uygulamalarda çökme meydana geldi.

iPhone ve iPad kullanıcıları, Facebook kütüphanesinden kaynaklı bir sorun yaşıyor. Bu sorun nedeniyle birçok uygulamada zaman zaman çökmeler meydana geliyor.

Ortaya çıkan problem nedeniyle çalışmayan uygulamalar arasında olan Spotify, birkaç gündür erişim problemleriyle karşı karşıya.

HATA FACEBOOK'TAN KAYNAKLI

Yaşanan sorunun Facebook kütüphanesinde yaşasan bir problem kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

FB SDK Core Kit isimli kütüphane uygulamaların çökmesine neden oluyor. Facebook hatayı gidermek için çalışmalara başlarken, sorunun ne zaman giderileceği şu an için belirsiz.





Spotify'ın yanı sıra çalışmayan uygulamalar arasında; Facebook'un kendisi, Twitter, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.