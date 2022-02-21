Facebook Reels özelliği ülkemizde kullanıma açıldı

Geçtiğimiz aylarda ABD'de kullanılmaya başlanan Facebook'un Reels özelliği, Türkiye'deki kullanıcılara da sunuldu.

Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Meta, söz konusu özelliği ABD'deki Facebook kullanıcıları için de yayınladı ve Facebook uygulaması üzerinden Reels oluşturup paylaşmaya izin verdi.

TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI

Kullanıcıların Facebook üzerinden Reels videoları oluşturmasına ve izlemesine imkan tanıyan özellik, artık ülkemizde de kullanılabiliyor.

Kullanıcılar Facebook uygulamasını açtıklarında; Reels videosu bölümü, paylaşım kısmının hemen altında beliriyor.

REELS HENÜZ BEKLENENİ VERMEDİ

Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun etmiş değil. Geçtiğimiz yıl Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

Kullanıcıların Reels konusundaki beklentisini karşılamaya devam edeceklerini belirten Mosseri, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını söylüyor.