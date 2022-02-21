Euro
15.50
0.20%
Dolar
13.63
-0.11%
Altın
831.28
-0.14%
Borsa
2053
0.99%
Bitcoin
538.316
1.91%
BTXN Coin
39.01
-0.98%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 10 C

    Facebook Reels özelliği ülkemizde kullanıma açıldı

    Geçtiğimiz aylarda ABD'de kullanılmaya başlanan Facebook'un Reels özelliği, Türkiye'deki kullanıcılara da sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Facebook Reels özelliği ülkemizde kullanıma açıldı

    Instagram, geçtiğimiz yıl TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

    Geçtiğimiz aylarda Meta, söz konusu özelliği ABD'deki Facebook kullanıcıları için de yayınladı ve Facebook uygulaması üzerinden Reels oluşturup paylaşmaya izin verdi.

    TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI

    Kullanıcıların Facebook üzerinden Reels videoları oluşturmasına ve izlemesine imkan tanıyan özellik, artık ülkemizde de kullanılabiliyor.

    Kullanıcılar Facebook uygulamasını açtıklarında; Reels videosu bölümü, paylaşım kısmının hemen altında beliriyor.

    reels

    REELS HENÜZ BEKLENENİ VERMEDİ

    Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun etmiş değil. Geçtiğimiz yıl Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

    Kullanıcıların Reels konusundaki beklentisini karşılamaya devam edeceklerini belirten Mosseri, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını söylüyor.


    İlginizi Çekebilir

    İran'da savaş uçağı düştü 3 kişi hayatını kaybetti
    Dünya

    İran'da savaş uçağı düştü 3 kişi hayatını kaybetti

    Kocaeli'de eşini ve çocuklarını eve kilitledi
    Gündem

    Kocaeli'de eşini ve çocuklarını eve kilitledi

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir