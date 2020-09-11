Facebook, rekabete engel olduğu için Apple'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etti

Facebook, rekabete engel olduğu için Apple'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etti

Sosyal medya devi Facebook, rekabete uygun hareket etmediği için Apple hakkında Avrupa Birliği makamlarına başvuru yaptı.

Son zamanlarda Apple ile Epic Games arasındaki Fornite krizi yaşanıyor.

Apple'ın App Store'daki uygulamalardan kestiği yüzde 30'luk payı ödemek istemeyen Epic Games, oyuna kendi ödeme yöntemini ekleyince, Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.

Görüşünüşe göre Apple'ın kestiği yüzde 30'luk pay, ileride şirketin başına büyük dertler açacak.

FACEBOOK DA APPLE'I ŞİKAYET ETTİ

Facebook, haksız rekabet yarattığı için Apple'ı Avrupa Birliği Komisyonu’na şikayet etti.

Bildiğiniz gibi android telefonlara, Google Play Store harici uygulama ve oyun yüklenebiliyor. Ancak Apple, yalnızca App Store'dan uygulama yüklemeye izin veriyor.

Facebook ise bu durumun haksızlık olduğunu ve Apple'ın bu durumu kendi hizmetlerini öne çıkarmak için kullandığını söylüyor.

"APPLE HEPİMİZE SORUN YARATIYOR"

Facebook'un yaptığı başvuruda, şirketin büyük bir uygulama geliştiricisi olduğu, ancak Apple'ın bütün şirketlere; uygulama politikaları, reklamlar ve uygulama içi ödemeler gibi konularda büyük sıkıntılar çıkardığı belirtildi.





Öte yandan Epic Games, Apple'ın yaptığı kesintinin haksız olduğunu ve geliştiricileri zor durumda bıraktığını belirterek Apple'a dava açmıştı. Ayrıca Epic, geçtiğimiz günlerde geliştirici hesabını kapattığı için Apple'ı yine mahkemeye vermişti.

Apple ile Epic arasındaki hukuki anlaşmazlığın bir sonraki duruşması 28 Eylül'de yapılacak.