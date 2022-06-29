Facebook, sahte hesaplardan 30 milyon dolar kazandı

Facebook dezenformasyon, spam veya propaganda amaçlı sahte hesaplardan 30 milyon dolar kasasına koydu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, şu sıralar spam veya propaganda amaçlı sahte hesaplarla boğuşuyor.

Yeni bir rapora göre, sosyal medya şirketleri dezenformasyon, spam veya propaganda amaçlı açılan bu hesaplardan bile gelir elde ediyor.

Örneğin Facebook; dezenformasyon, spam veya propaganda amaçlı sahte hesapları yasaklasa bile reklam paralarını iade etmiyor.

Facebook, 30 milyon dolar kazandı

Meta'nın sahte Facebook hesaplarından 30.3 milyon dolardan fazla para kazandığı ortaya çıktı.

Temmuz 2018 ile Nisan 2022 arasında elde edildiği belirtilen bu gelir, platformdaki sahte hesap ağları tarafından yayınlanan reklamlardan elde edildi.

Rusya, Meta'nın CIB olarak tanımladığı ve ardından kaldırdığı ağlardaki reklamların çoğunu oluşturuyor.

Meksika'yı hedefleyen kampanyaların neredeyse tamamı yerel aktörlerle bağlantılı olsa da en sık hedeflenen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Meksika oldu.