Facebook, skandallar sonrası isim değişikliğine gidiyor

WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus'u bünyesinde barındıran Facebook, son zamanlarda ortaya çıkan skandallar nedeniyle isim değişikliğini gündemine aldı.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

Başta Wall Street Journal olmak üzere birçok medya kuruluşu; Facebook yönetiminin, gençlere zarar verdiğini ve bazı kullanıcıların zararlı paylaşımlarına hiçbir müdahale etmediğini ortaya çıkardı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDECEK

Facebook’un, çatı şirketinin adını değiştirmeyi ve bu sayede imajını düzeltmeyi planladığı belirtiliyor.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus gibi dev markalar var ve bu markalar şu anda "Facebook" çatısı altında toplanıyor.

Ancak gelen bilgilere göre Facebook, söz konusu çatı şirketin ismini değiştirerek imaj tazeleyecek.

Şirketin, 28 Ekim’de yapılacak Connect isimli yıllık toplantıda yeni ismi açıklaması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve çatı şirketinin adını "Alphabet" olarak değiştirmişti.