Facebook, TikTok rakibi uygulamasını tamamen kapatıyor

Facebook, yaklaşık bir buçuk yıl önce TikTok'a rakip olarak duyurduğu "Lasso" isimli uygulamanın fişini çekiyor.

Dünyanın en popüler kısa video uygulamalarından TikTok'un her geçen gün kullanıcı sayısını artırması, diğer birçok şirketi de harekete geçirmişti.

Örneğin Facebook, yaklaşık 1 buçuk yıl önce tıpkı TikTok gibi bir uygulama hayata geçirmişti. "Lasso" isimli uygulama ile TikTok'un karşısına çıkan sosyal medya devi, istediği başarıyı yakalayamadı.

UYGULAMA KAPATILIYOR

Facebook'tan yapılan açıklamada, Lasso isimli uygulamanın 10 Temmuz'dan itibaren tamamen kapatılacağı belirtildi.

Lasso isimli uygulamada hesabı olan kullanıcılar, 10 Temmuz'dan itibaren hesaplarına giriş yapamayacak.

Bu yeni gelişmeyle birlikte TikTok, Facebook karşısında ilk zaferini elde etmiş oldu.