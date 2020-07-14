Facebook, tüm siyasi reklamları kaldırmayı düşünüyor

Facebook, yaklaşan ABD seçimleri öncesi platformdaki bütün siyasi reklamları kaldırmayı gündemine aldı. Bu karar, ABD başkan adaylarını biraz üzebilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nefret söylemli içeriklerini yayınlayarak bir anda eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, daha sonra başlatılan reklam boykotlarına maruz kalmıştı.

Aralarında dev şirketlerin de bulunduğu birçok kurum, Facebook'a verdikleri reklamları geçici bir süre için durdurmuştu.

SİYASİ REKLAMLARI DURDURMAYI DÜŞÜNÜYOR

Facebook, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi hem yanlış bilginin yayılmasını engellemek hem de seçmenleri etkilememek için tüm siyasi reklamları durdurabilir.

Şu anda şirket içinde tartışmaya açılan bu konu hakkında henüz kesin bir karar verilmiş değil.

SİYASETÇİLER İÇİN FACEBOOK'UN ÖNEMİ BÜYÜK

Facebook, yıllardır siyasetçilerin reklam verdiği bir numaralı platform konumunda. Platformda reklamlar için en çok para harcayan isimlerden biri de ABD başkanı Donald Trump.

Örneğin Trump, geçtiğimiz ay yalnızca bir haftada 2.2 milyon dolarlık Facebook reklam harcaması yapmıştı.

Ayrıca demokrat başkan adayı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Facebook reklamlarına 5 milyon dolar harcayarak Trump'ı geçmeyi başardı.

Eğer Facebook bütün siyasi reklamları durdurma kararı alırsa, başta Donald Trump ve Joe Biden olmak üzere birçok siyasetçi bu durumdan fazlasıyla etkilenecek.