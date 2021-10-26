Facebook, üçüncü çeyrekte 29 milyar dolar gelir elde etti

Facebook, üçüncü çeyrekte 29 milyar dolar gelir elde etti

Facebook'un geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 artarak 29 milyar dolara yükselirken, net kârı yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara çıktı.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu, tüm olumsuzluklara rağmen üçüncü çeyrekte gelirlerini artırmayı başardı.

3. ÇEYREK GELİRİ 29 MİLYAR DOLAR

Şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artışla 29 milyar dolara çıktı. Facebook, 2020'nin aynı döneminde 21,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'nin temmuz-eylül döneminde 7,8 milyar dolar net kâr elde etmişti.

AYLIK KULLANICI SAYISI 3 MİLYARA YAKLAŞTI

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış kaydedildi. Günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 6 artarak 1,93 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 6 artışla 2,91 milyar oldu.

Şirket, yılın dördüncü çeyreğinde ise gelirinin 31,5 milyar dolar ile 34 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini bildirdi.