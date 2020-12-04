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    Facebook ve Instagram, koronavirüs aşısıyla ilgili yanlış paylaşımları kaldıracak

    Facebook, koronavirüs aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları platformlardan kaldıracağını duyurdu.
    • AA
    • 04.12.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 16:08
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    Facebook ve Instagram, koronavirüs aşısıyla ilgili yanlış paylaşımları kaldıracak

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, koronavirüs döneminde yanlış bilginin önüne geçebilmek için çeşitli önemler hayata geçirmişti.

    Instagram'ın da bünyesinde bulunduğu ABD'li şirket, koronavirüs aşısıyla ilgili halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtti.

    "MİKROÇİP İÇERİKLERİNİ KALDIRACAĞIZ"

    Facebook'tan yapılan çıklamada, “Koronavirüs aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız.” ifadeleri kullanıldı.

    Söz konusu önlem, hem Facebook hem de Instagram platformlarında geçerli olacak.

    Facebook ve Instagram, koronavirüs aşısıyla ilgili yanlış paylaşımları kaldıracak #1

    Facebook’un, ABD’de koronavirüs salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde, salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, koronavirüs hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.

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