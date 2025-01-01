Facebook ve Instagram'a yapay zeka profilleri eklenecek

Haber Merkezi

Meta, yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin yapay zeka araçları geliştiren bölümünün yöneticisi Connor Hayes, yapay zeka ile üretilen profillerin yakın gelecekte Instagram ve Facebook gibi platformlara hakim olacağını öngördü.

YAPAY ZEKA PROFİLLERİNİN YÜKSELİŞİ

Hayes, yapay zeka ile oluşturulan profillerin ve içeriklerin sosyal medya platformlarında giderek daha fazla ilgi gördüğünü ve bu ilginin artmaya devam edeceğini belirtti.

Bu durum, yapay zekanın sosyal medya etkileşimini nasıl değiştirebileceği konusunda önemli sorular ortaya koyuyor.

Meta'nın eski içerik oluşturma inovasyon ekibi lideri Becky Owen, yapay zeka profillerinin bazı riskler taşıdığını belirtiyor.

Owen, sosyal medya platformlarının yapay zeka profillerine karşı yeterli önlem almazsa, yanlış bilgilendirme ve spam içeriklerin yaygınlaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Meta, yapay zeka ile üretilen içeriklerin etiketlenmesi gibi önlemler alıyor. Ancak, bu araçlar henüz mükemmel değil ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin tespit edilmesinde zorluklar yaşanabiliyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, sosyal medya platformlarının geleceğini de şekillendiriyor.

Yapay zeka profillerinin ve içeriklerinin artması, sosyal medya etkileşimini ve içerik üretimini kökten değiştirebilir.