Facebook ve WhatsApp'a çapraz mesajlaşma özelliği geliyor

Facebook ve WhatsApp kullanıcıları, çok yakında kendi aralarında mesajlaşabilecek.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook çatısı altında bulunuyor.

2019'da bir açıklama yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg; Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki mesajlaşmaları birrleştireceğini ve kullanıcıların kendi aralarında mesajlaşabileceklerini açıklamıştı.

Örneğin bu birleşme ile WhatsApp'taki bir kullanıcı, Instagram'daki birine mesaj gönderebilecek veya bir Facebook kullanıcısı WhatsApp'taki bir kişiyle sohbet edebilecek.

FACEBOOK VE WHATSAPP İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre sosyal medya devi Facebook, WhatsApp ile Facebook Messenger uygulamaları arasında çapraz sohbet desteği için çalışmalara başladı.

Yeni özellik sayesinde, WhatsApp kullanıcıları Facebook Messenger'a, Facebook Messenger kullanıcıları ise direkt WhatsApp'a mesaj gönderebilecek.

Yeni özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı bilinmezken; bu durum, Facebook'un üç popüler uygulamayı da tek çatı altında toplamasına yönelik ilk adım olacak.