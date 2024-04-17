Facebook, WhatsApp, Instagram ve X'e alternatif 4 sosyal medya uygulaması Popüler sosyal medya platformlarına alternatif olarak kullanabileceğiniz 4 farklı uygulamaya yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Günümüzde, Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi devasa sosyal medya platformları, milyonlarca kullanıcı tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Ancak bazı kullanıcılar, bu platformlarda yaşanan gizlilik endişeleri, veri güvenliği problemleri veya içerik kalitesi sorunları nedeniyle alternatif sosyal medya uygulamalarına yönelebiliyor.

Bu ihtiyaca cevap vermek için ortaya çıkan çeşitli yeni platformlar, farklı özellikler ve odak noktalarıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Bu haberimizde, Facebook, WhatsApp, Instagram ve X platformlarına alternatif olarak öne çıkan dört farklı sosyal medya uygulamasına yakından bakıyoruz.

Facebook alternatifi: Amino

Amino, orijinal olarak Narvii, Inc. tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulamasıdır.

Uygulama, ilk olarak 2012 yılında Yin Wang ve Ben Anderson tarafından oluşturuldu ve ardından 2016 yılında bir uygulama olarak piyasaya sürüldü.

Amino, bir sosyal mecradan beklediğiniz her şeyi 1 milyondan fazla kullanıcıya sunuyor.

Reddit ve Tumblr severlerin bulunduğu bu uygulamada farklı fikirlere sahip insanlarla sohbet edebilir, video izleyebilir, blog okuyabilir ve sevdiğiniz içeriklere göz atabilirsiniz.

WhatsApp alternatifi: Signal

WhatsApp'ın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını duyurmasının ardından kullanıcı sayısını oldukça artıran Signal, bir anda popüler hale gelmişti.

Signal, kendini tam olarak gizliliğe odaklanmış bir anlık mesajlaşma uygulaması olarak tanımlıyor. Uygulamadaki mesajlar, tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor.

Kullanımı tamamen ücretsiz olan Signal'i güvenli yapan bir diğer unsur ise tamamen açık kaynak kodlu olması.

Aynı zamanda uygulama, mesajlarınıza ve diğer görüşmelerinize herhangi bir erişim izni istemiyor.

WhatsApp'ın sunduğu özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran Signal, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi ünlü isimler tarafından da tercih ediliyor.

Instagram alternatifi: Vero

Vero; kullanıcılarına video, fotoğraf, kitap, film ve bağlantı paylaşımlarına olanak sağlıyor.

Instagram ve Facebook karışımı olan bu uygulama, milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor.

Vero'da hashtag (etiket) kullanımının olması daha fazla kullanıcıya ulaşabilmeyi sağlıyor. Ayrıca, uygulamada Türkçe dil desteği de var.

X alternatifi: Mastodon

2016 yılında kurulan Mastodon, Twitter'a (X) benzer bir ara yüze sahip.

Kurucusu Eugen Rochko tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletiliyor ve kitle fonlaması ile destekleniyor. Aynı zamanda ücretsiz ve reklamsız bir platform.

Kullanıcılar kısa gönderiler paylaşabiliyor ve bunlar yanıtlanabiliyor, beğenilip yeniden yayınlanabiliyor. Mastodon bu gönderilere 'toots' adını veriyor.

Mastodon'a kaydolduktran sonra bir de tercih ettiğiniz bir 'server' yani hizmet sağlayıcı sunucuya kaydolmanız gerekiyor. Seçtiğiniz sunucu, kullanıcı adınızın bir parçası haline geliyor.

Sunucu seçilmesinin nedeni ise merkeziyetsiz bir yapı olması. Farklı sunucular birbirine bağlanıyor ve ortak bir ağ oluşturuyor.