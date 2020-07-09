Facebook, yanlış haberlerle mücadelede yetersiz kalıyor

Facebook'un, nefret söylemi ve yanlış haberle mücadelede çok tepkisel ve yavaş kaldığı bildirildi.

Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook hakkında başlatılan reklam boykotu hız kesmeden devam ederken, yeni hazırlanan bir rapor Facebook'un yetersiz kaldığını gösteriyor.

Facebook tarafından tutulan bağımsız denetçiler, Facebook'un insan hakları sorunlarını ele alış biçimini değerlendiren bir rapor hazırladı.

YAVAŞ KALIYOR

İki yıl süren denetleme sonucu hazırlanan 100 sayfalık raporda, Facebook'un nefret söylemi, seçmenlerin sindirilmesi ve diğer sorunlu içeriklerin yönetiminde çok tepkisel ve yavaş davrandığı vurgulandı.

"BÖLÜK PÖRÇÜK"

Raporda, sitede paylaşılan bazı içeriklerin yol açtığı zararı önleme konusunda şirketin çabalarının yetersiz olduğuna dikkat çekilerek, "Maalesef, Facebook'un insan haklarına yaklaşımı çok tepkisel ve bölük pörçük." ifadesine yer verildi.

Denetçiler ayrıca, Facebook'un, Müslümanlar ve Yahudilerin karşı karşıya kaldığı örgütlü nefretle mücadeleye daha fazla yatırım yapmadığı için kusurlu bulunduğunu açıkladı..

FACEBOOK'TAN DESTEK İSTEYENLER ÜMİDİNİ KAYBETTİ

Hazırlanan raporda, insan hakları örgütlerindeki birçok kişinin yıllardır ayrımcılığa karşı mücadele edilmesi ve ifade özgürlüğü gibi konularda Facebook'tan daha fazla çaba talep ettikleri, ancak ümitlerini kaybetmiş ve usanmış oldukları ifade edildi.