Facebook'a 650 milyon dolarlık ceza

Yüz tanıma teknolojilerini yasalara uygun kullanmayan Facebook, 650 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalacak.

Bildiğiniz gibi Facebook, herhangi bir fotoğraf yüklediğinizde fotoğraftaki kişileri otomatik olarak tanıyor ve size, arkadaşlarınızı etiketlemek isteyip istemediğinizi soruyordu.

Facebook'un bu özellik için kullanıcıları bilgilendirmediği ve etiket için diğer kullanıcılardan onay almadığı ortaya çıkınca, şirket 2019 yılında bu özelliği kullanımdan kaldırmıştı. Ancak etiket özelliğinde kullanılan yüz tanıma sistemi, ABD'nin Illinois eyaletindeki gizlilik yasalarına aykırı bulundu

CEZADAN KURTULAMADI

Söz konusu gizlilik sorunu nedeniyle 2015 yılında Facebook'a açılan dava sonuçlandı ve şirket 650 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

KULLANICI BAŞINA 400 DOLAR

ABD'nin Illinois eyaletindeki davada Facebook, 2011 yılı itibarıyla platforma fotoğraf yükleyen tüm kullanıcılarına 400 dolar ödeme yapacak. ABD'li şirket ilk aşamada ceza için mahkemeyle 550 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Ancak bu ceza sonradan 100 milyon dolar daha artırıldı ve 650 milyon dolar tazminat cezası olarak resmiyet kazandı.