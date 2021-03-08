Facebook'a ırkçılık soruşturması açıldı

Facebook’un işe alma ve primlerde ırkçı önyargıyla yaklaştığı iddiasıyla, şirkete ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından soruşturma başlatıldı.

Son zamanlarda gizlilik skandalları nedeniyle çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kalan ve milyon dolarlarca ceza ödeyen Facebook'un, şimdilerde ise ırkçılık soruşturmasıyla başı dertte.

Facebook, işe alım ve ödenen primlerde ırkçı yaklaşım suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddialar üzerine harekete geçen ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Facebook'a soruşturma açtı.

Soruşturmanın Facebook’a iş başvurusunda bulunan ve reddedilen adaylardan ve şirkette hali hazırda görev yapan Oscar Veneszee Jr adlı yöneticinin başvurusu üzerine başlatıldı.

İş başvurusunda bulunan üç avukat ve şirketin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden bir yönetici ise Amerikan medyasına konuştu.

"FACEBOOK, SİYAHİ ADAYLARA IRKÇILIK YAPIYOR"

Facebook operasyon programı yöneticisi Oscar Veneszee Jr ve üç aday, işe alım ve terfilerde ırkçı önyargılı davrandığı gerekçesiyle geçen temmuz ayında Facebook aleyhine EEOC’ye suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan Oscar Veneszee Jr, Facebook'un siyahi adaylara ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Facebook, geçtiğimiz yıl haziran ayı itibariyla ABD’deki çalışanlarının yaklaşık yüzde 3,9’unun siyahi olduğunu açıklamıştı.

