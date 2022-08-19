Petrol
94.74
-1.92%
Euro
18.2256
-0.19%
Dolar
18.1075
0.16%
Altın
1.021
-0.04%
Borsa
3012
0.00%
Bitcoin
394.957
-7.88%
BTXN Coin
6.04
-0.65%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Facebook'ta işten çıkarmalar devam ediyor

    Facebook, bir algoritma tarafından kovulmak üzere rastgele seçildiği söylenen 60 işe alım uzmanının işine son verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Facebook'ta işten çıkarmalar devam ediyor

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce;  Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

    Facebook ile çalışan yaklaşık 60 işe alım uzmanından oluşan bir grup, bir algoritma tarafından rastgele seçildikten sonra bu hafta işten çıkarıldı.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket ekonomik sorunlar yaşarken düşük performans gösteren çalışanları agresif performans değerlendirmeleri ile belirleyeceğini söylemişti.

    Kovulacakları algoritma belirliyor

    Facebook, işten çıkarmaları belirlemek için algoritma kullanıyor. Algoritma tarafından belirlenen kişiler, herhangi bir açıklama yapılmadan kovuluyor.

    Mayıs ayında Meta, işe alımları yavaşlatacağını söylemiş; yeni mühendisler için işe alım planlarını yüzde 30 oranında azaltacağını açıklamıştı.

    mark zuckerberg


    İlginizi Çekebilir

    Elazığlı kadınlar, devletin tahsis ettiği arazide ekmeklerini kazanıyor
    Yaşam

    Elazığlı kadınlar, devletin tahsis ettiği arazide ekmeklerini kazanıyor

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
    Avrupa Ligi

    Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir