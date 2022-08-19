Facebook'ta işten çıkarmalar devam ediyor

Facebook, bir algoritma tarafından kovulmak üzere rastgele seçildiği söylenen 60 işe alım uzmanının işine son verdi.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce; Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

Facebook ile çalışan yaklaşık 60 işe alım uzmanından oluşan bir grup, bir algoritma tarafından rastgele seçildikten sonra bu hafta işten çıkarıldı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket ekonomik sorunlar yaşarken düşük performans gösteren çalışanları agresif performans değerlendirmeleri ile belirleyeceğini söylemişti.

Kovulacakları algoritma belirliyor

Facebook, işten çıkarmaları belirlemek için algoritma kullanıyor. Algoritma tarafından belirlenen kişiler, herhangi bir açıklama yapılmadan kovuluyor.

Mayıs ayında Meta, işe alımları yavaşlatacağını söylemiş; yeni mühendisler için işe alım planlarını yüzde 30 oranında azaltacağını açıklamıştı.