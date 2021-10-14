Facebook'tan ifşalara karşı yeni önlem

Şirket içi yazışmaları ifşa olan ve büyük itibar kaybı yaşayan Facebook, yeni önlemler hayata geçirmeye karar verdi.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

Başta Wall Street Journal olmak üzere birçok medya kuruluşu; Facebook yönetiminin, gençlere zarar verdiğini ve bazı kullanıcıların zararlı paylaşımlarına hiçbir müdahale etmediğini ortaya çıkardı.

FACEBOOK'TAN İFŞA ÖNLEMİ

Son olarak eski bir Facebook çalışanı, şirket içi konuşmaları ifşa edince Facebook buna önlem almaya karar verdi. Sosyal medya platformu, şirket çalışanlarının bazı iç yazışma gruplarına erişimini sonlandırdı.

Eski Facebook yöneticisi Frances Haugen’ın belgeleri sızdırmasının ardından böyle bir karar alındığı belirtilirken, konuyla ilgili açıklama yapan Facebook, şu ifadeleri kullandı:

"Sızıntılar verimliliği, etkiyi ve morali büyük ölçüde düşürüyor. Bu iç verilere erişimin engellenmesi, çok karmaşık konuların yanlış yansıtılmasının da önüne geçecek."

