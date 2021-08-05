Facebook'tan platformun şeffaflığını araştıranlara engel

Facebook, platformun şeffaflığı ve yanlış bilginin yayıLması üzerine çalışma yapan bir grup araştırma görevlisinin kişisel hesaplarını kapattı.

Son zamanlarda sosyal medyanın ne kadar şeffaf olduğu tartışma konusu olurken, aynı zamanda platformların yalan haberlerle yaptıkları mücadele de yeterli bulunmuyor.

Bir grup araştırmacı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un şeffaflığını ve yalan bilginin yayılmasını araştırmaya çalıştı. Ancak Facebook buna engel oldu ve araştırmacıların hesaplarını engelledi.

Facebook, araştırma görevlilerinin izin almadan kullanıcı verisi toplayarak platform kurallarını ihlal ettiğini belirterek, hesaplarını engellediğini duyurdu.

"BİLEREK SUSTURULDUK"

Öte yandan Facebook’un şeffaflığı ve yanlış bilginin yayılımı üzerine çalışan araştırma görevlileri, platformun sorunlarını açığa çıkardıkları için susturulduklarını söyledi.

New York Üniversitesi’ne bağlı bir proje kapsamında çalışan araştırmacılar, Facebook’taki siyasi reklamların kaynağı ve nasıl yayıldığını inceliyordu.

Grup, mayıs ayında projelerinin amacının siyasi reklamları kimin ödediğini ve nasıl hedef alındığını ortaya çıkarmak olduğunu açıklamıştı.

Çalışmalarına yardımcı olmak için araştırma görevlileri, Ad Observer isimli bir tarayıcı eklentisi kullandı. Bu eklenti hangi siyasi reklamların gösterildiği ve neden bu reklamların belirli hedef kitleyi seçtiğine ilişkin veri topluyordu. Eklentinin herhangi bir kişisel bilgi toplamadığı belirtildi.

"FACEBOOK, BİLGİLERE ULAŞILMASINI ENGELLEDİ"

Projede yer alan ve hesabı kapatılan araştırmacılardan Laura Edelson, "Facebook, hesaplarımızı engelleyerek, bütün bu çalışmaları sonlandırdı ve onlarca gazeteci ve araştırmacının da bu bilgilere ulaşmasını engelledi.”

Facebook bizi susturuyor, çünkü yaptıklarımız platformdaki sorunları ortaya çıkarıyor. En kötüsü Facebook, bizim her zaman işimizde öne çıkardığımız kullanıcı gizliliğini öne sürerek bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.



Facebook ise engelin sebebinin Ad Observer’ın izin almadan veri toplaması olduğunu savunuyor.