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    Facebook'tan sanal ofis: Horizon Workrooms

    Facebook, kullanıcıların sanal bir ofiste birlikte çalışmasını sağlayacak Horizon Workrooms uygulamasını tanıttı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.08.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:19
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    Facebook'tan sanal ofis: Horizon Workrooms

    Koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışma sistemine geçen Facebook, sanal ortamda yeniden ofise dönüyor.

    Sosyal medya platformu; çalışanların gerçek masalarını ve iş bilgisayarlarını sanal ortama taşıyabilecekleri, toplantılar sırasında not alabilecekleri, dosyalarını sanal gerçekliğe aktarabilecekleri ve ekran paylaşımı yapabilecekleri yeni uygulamasını duyurdu.

    Horizon Workrooms isimli uygulama, şirketin Oculus Quest 2 sanal gerçeklik başlığı ile kullanılabilecek.

    GERÇEĞE YAKIN SANAL DENEYİM

    Açıklamaya göre uygulama, gelişmiş avatarlar ve diğer kullanıcıların sesini sanal odadaki yerlerine göre ayarlayan uzamsal ses teknolojisiyle sanal toplantıları gerçeğe daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.

    Facebook tan sanal ofis: Horizon Workrooms #1

    Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, CBS kanalına yaptığı açıklamada, Horizon Workrooms uygulamasının kullanıcılara "aynı odada bulunuyormuş gibi bir arada olma hissi" verdiğini söyledi.

    Zuckerberg, uygulamanın, ortaokul yıllarından beri yaratmak istediği, insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri, "Metaverse" adlı "yeni nesil internetin" bir parçası olduğunu belirtti.

    Facebook tan sanal ofis: Horizon Workrooms #2

    Facebook tan sanal ofis: Horizon Workrooms #3

    Facebook tan sanal ofis: Horizon Workrooms #4

    Facebook tan sanal ofis: Horizon Workrooms #5

    Facebook tan sanal ofis: Horizon Workrooms #6

    oculus

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