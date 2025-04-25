Facebook'tan yeni önlem: Yapay zeka aldatıcı reklamlara son

Haber Merkezi

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının haber akışlarını daha temiz ve anlamlı hale getirmek amacıyla spam içeriklere karşı yeni bir strateji benimsediğini açıkladı.

Şirket, bu tür istenmeyen materyalleri paylaşan hesapların platformdaki erişimini önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca, bu hesapların para kazanma özelliklerini de devre dışı bırakmayı planlıyor.

Bu adım, Meta'nın Facebook'ta sahte etkileşim ve kimliğe bürünme gibi sorunları ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"OG FACEBOOK" VİZYONU VE YAPAY ZEKA SPAM'İ

Bu yeni duyuru, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in sıkça dile getirdiği "OG Facebook" (Orijinal Facebook) vizyonuyla da uyumlu görünüyor.

Strateji, kullanıcı akışlarının botlar veya spam içerikler yerine gerçek insanlardan gelen gerçek içeriklerle dolu olduğu bir ortamı yeniden yaratmayı hedefliyor.

Son dönemde, Facebook da dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından üretilen spam içeriklere ilişkin artan endişeler bulunuyordu.

Şirketin duyurusunda yapay zeka kaynaklı spam'den özel olarak bahsedilmese de alınan önlemlerin bu yaygın sorunu da hedefleyeceği makul bir varsayım olarak kabul ediliyor.

SPAM DAVRANIŞLARI NASIL TESPİT EDİLECEK

Meta, platformundaki bazı hesapların daha fazla görüntülenme veya haksız para kazanma avantajları elde etmek amacıyla algoritmayı manipüle etmeye çalıştığını da kabul etti. Bu durum, kullanıcıların akışlarında spam içeriklerin artmasına neden oluyor.

Bu sorunu çözmek için Meta, belirli türdeki spam davranışları sergileyen hesaplara odaklanmayı planlıyor.

Örneğin, aşırı uzun başlıklar veya konuyla alakasız etiketler içeren içerikler paylaşan hesapların erişimi kısıtlanacak.