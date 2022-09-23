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    Facebook'un çatı şirketi Meta, işten çıkarmalara devam ediyor

    Küresel ekonomik krizlerden etkilenen Meta, düşük performans gösteren çalışanlarını işten çıkaracak.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:08
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    Facebook'un çatı şirketi Meta, işten çıkarmalara devam ediyor

    Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Daha önce;  Google, Meta, Apple ve Tesla gibi dev şirketler çalışan sayısını azaltma kararı almıştı.

    Facebook ile çalışan yaklaşık 60 işe alım uzmanından oluşan bir grup, bir algoritma tarafından rastgele seçildikten sonra geçtiğimiz ay işten çıkarılmıştı. Görünüşe göre Meta, söz konusu işten çıkarmalara devam edecek.

    10 yıllık kesintisiz büyümenin ardından kullanıcı kaybetmeye başlayan Facebook, çareyi çalışan sayısını azaltmakta buldu.

    Yapılan açıklamaya göre, ekonomik gidişatta daha hızlı aksiyon alınması adına personelin işten çıkartılması ve operasyon ekiplerinin yeniden yapılandırılması değerlendiriliyor.

    Çok sayıda çalışan kovulacak

    Küresel ekonomik krizlerden etkilenen Meta, düşük performans gösteren çalışanlarını işten çıkaracak.

    Mark Zuckerberg zor dönemlerden geçtiklerini ve çalışanlar hakkında bir performans kriteri koyacaklarını belirtiyor.

    mark zuckerberg


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