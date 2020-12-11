Tekno 'on' yaz dizimizin 20. bölümünde, popüler sosyal medya platformu Facebook'un, hakkınızda bildiği 10 rahatsız edici veriye yakından bakacağız.

Tekno 'on' 20. Bölüm - ''Facebook'un hakkınızda bildiği 10 rahatsız edici şey''

Hepimiz Facebook'un gizliliğimizi ihlal ettiğini biliyoruz. Ancak çoğumuz bunun ne kadar ileriye gidebileceğini düşünmüyoruz bile.

Facebook, sadece ilgi alanlarımız ve faaliyetlerimizi gözetlemekle kalmıyor; aynı zamanda yaşam tarzımızı, siyasi görüşümüzü, en derin sırlarımızı ve muhtemelen gizli tutmayı tercih ettiğimiz diğer kişisel konularımızı da gözetliyor.

Facebook sizi o kadar yakından izliyor ki muhtemelen sizi sizden daha iyi tanıyor. Hazır bu konuyu açmışken, Facebook hesabınızı silmek, hatta Facebook'u veya kardeş hizmetlerinden herhangi birini kullanmayı reddetmek, Facebook'un sizi takip etmesini engellemiyor.

Facebook, herhangi bir hizmetini kullanmasanız bile sizin için bir profil sayfası oluşturur ve bu sayfaya sürekli olarak yeni bilgiler ekler. Ancak bu buz dağının sadece görünen kısmı.

Gelin hep birlikte, Facebook'un hakkınızda bildiği 10 rahatsız edici bilgiye daha yakından bakalım.

1. SİYASİ GÖRÜŞÜNÜZ

Facebook, siyasi görüşünüzü herhangi bir yerde açıkça belirtmemiş veya bir siyasi adayın sayfasını beğenmemiş olsanız bile biliyor. Facebook, hizmetlerindeki faaliyetlerinize bakarak politik eğiliminizi belirler, daha sonra bu bilgileri sizi liberal, ılımlı veya muhafazakar olarak sınıflandırmak için kullanır.

Facebook'un siyasi görüşleri nasıl analiz ettiği ise belirsizliğini koruyor. Bazı anlistlere göre platform, beğendiğiniz sayfaların siyasi yakınlığıyla ilgili veriler toplayıp sizi de bu şekilde sınıflandırıyor.

2. AŞK HAYATINIZ





Facebook, ne zaman aşık olduğunuzu, profilinizde veya duvarınızda yayınlamadan aylar önce bilir. Milyarlarca (hatta trilyonlarca) veriyi yıllarca analiz ettiği için Facebook, iki kişinin davranışını doğru bir şekilde tahmin edebiliyor.

Facebook, yorumlarda ve iki kişi arasındaki etkileşimde ani bir artış fark ettiğinde, bir şeyin gelişmekte olduğunu bilir. Facebook verilerine göre aşıklar, ilişkilerini resmileştirmeden 85 gün önce birbirlerinin duvarına günde ortalama 1.53 gönderi bırakmaya başlar. Bu, ilişkinin başlamasından 12 gün önce günde 1.67 gönderiye çıkar.

3. ÇAĞRI VE SMS GÜNLÜKLERİNİZ





Facebook, gönderdiğiniz veya aldığınız her aramanın, SMS ve MMS'in ayrıntılarını kaydeder. Arayanın ve alıcının isimleri ve telefon numaraları ile telefon görüşmesinin tarihi, saati ve süresi dahil olmak üzere bu telefon görüşmeleriyle ilgili her şeyi depolar.

Örnek vermek gerekirse, 2018'de Facebook'un kendileriyle ilgili bilgileri içeren veri arşivlerini indiren bazı kullanıcılar, 2015 yılına ait arama günlükleri ve SMS mesajları buldular. Her zamanki gibi Facebook, özellikle Android kullanıcılarının arama ve SMS kayıtlarına izinsiz olarak eriştiğini reddetti

4. VAROLUŞUNUZ

Pek çok kişi gizlilik endişeleri nedeniyle Facebook kullanmıyor veya Facebook hesaplarını silmiş. Ancak bu, Facebook'un sizi takip etmediği anlamına gelmez. Facebook, hizmetlerini kullanmasanız bile sizin için hayalet bir profil oluşturarak buraya sürekli bilgiler eklemeye devam eder.

Facebook kullanan arkadaşlarınız, onun da arkadaşları, onun da arkadaşları... Bu döngü devam ettikçe, siz kullanmasanız bile Facebook sizin için hayalet bir profil oluşturdu bile.

Bu sözde hayalet profilleri, yalnızca Facebook sunucularında mevcut olduklarından, platformda diğer kullanıcılar tarafından görünmez.



Diyelim ki siz Facebook kullanmıyorsunuz, ama kullanan birçok arkadaşınız var. Facebook, kayıt olduklarında kişileri sunucularına yükler ve kaydeder. Daha sonra kayıt olanların telefon numaralarını, arkadaş olarak eklemelerini önerdiği mevcut Facebook kullanıcılarıyla ilişkilendirir.

Facebook, sizin gibi profili olmayan kişiler için bir hayalet profili oluşturur. Daha fazla arkadaşınız kaydolup kişilerini yükledikçe, bu hayalet profilinize yeni bilgiler eklenmeye devam eder ve sürekli güncellenir.

Eğer platforma üye olmaya karar verirseniz, Facebook daha önce sizin adınıza oluşturduğu hayalet profilindeki bilgileri sizin hesabınızla eşleştirir.

5. KONUMUNUZ

Google, konumunuzla ilgili bilgilere duyduğu doyumsuz ilgiyle ünlüdür. Ancak, "konum hırsızlığı" ile ilgili konularda genellikle göz ardı ettiğimiz bir rakibi daha var: Facebook.

Facebook her an nerede olduğunuzu bilir. Bunun ürkütücü olduğunu düşünüyorsanız, bu bilgileri sunucularında da sakladığını eklemeliyiz.

Facebook, telefonunuzdaki Facebook uygulamasını kullanarak sizi izler. Uygulama, kullanılmadığınızda bile sizi izlemeye devam eder. Facebook, herkese uygulamanın izleme özelliğini sınırlama veya hatta tamamen kapatma seçeneği sunar, bunu kapatsanız bile uygulama sizi izlemeye devam eder.

Peki telefonunuzdaki tüm konum servislerini kapatsanız ne olur? Maalesef bu durumda bile Facebook'u engelleyemezsiniz. Platform; Wi-Fi, IP adresi, Bluetooth, tarama alışkanlıkları, giriş yaptığınız yerler ve siteye yüklediğiniz diğer içerikler gibi verileri tarayarak yine konumunuzu tahmin etmeye çalışır.

6. HAMİLELİK DURUMUNUZ

Facebook ne zaman hamile olduğunuzu veya hamile kalma olasılığınızı, yani hamile olup olmadığınızı bilir. Bu yüzden bebek bakım ürünleri reklamlarını görmeye başladığınızda şaşırmamalısınız.

Facebook, reklamverenlerin hamile kadınları hedeflemesine izin veriyor ve sizin hamile olduğunuzu öğrendikleri anda buna göre reklamlar karşınıza çıkarıyor.

Facebook, hamile kadınları nasıl tanımladığına dair bilgi vermeyi reddediyor. Ancak şirket, hamile olup olmadığını belirlemek için bir kadının durum güncellemesinden gelen verileri nadiren kullandığını söylüyor.



Facebook'un hamile kadınları hedef alan reklamlarının ardındaki şeyi araştıran Ad Age isimli şirket, sosyal medya platformunun hala hamile kadınları nasıl belirlediğinin bir sır olarak kaldığını belirtiyor.

7. UYKU DÜZENİNİZ





Facebook ne zaman uyuduğunuzu ve uyandığınızı bilir. Peki nasıl? Facebook Messenger, uygulamayı herhangi bir cihazınızda ne zaman kullandığınızı algılayan özelliklere sahiptir.

Uygulama, sizin ve arkadaş listenizin ne zaman çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu, uygulamayı ne zaman kullandığınızı rahatlıkla anlayıp uyku düzeninizi ortaya çıkarabiliyor.

8. İLİŞKİ AYRILIKLARINIZ

İlişki konusuna geri dönecek olursak Facebook, size fark ettirmeden sizin ve partnerinizin ne zaman ayrılmak üzere olduğunu tahmin edebilir.

Haber kaynağınızda, arkadaşlık sitesi reklamları görmeye başladığınızda Facebook'un ayrılık haberinizi aldığından artık emin olabilirsiniz.

Facebook, sevgilinizle çektiğiniz fotoğraflara veya ne sıklıkta iletişim kurduğunuza göre ayrılığınızı tahmin etmez. Aksine, bunu ortak arkadaşlarınıza ve eşinizin yakın arkadaşlarıyla olan ilişkinize göre belirler.

Facebook, siz ve eşinizin birçok ortak arkadaşı varsa ve eşinizin yakın arkadaşlarıyla iletişim kuruyorsanız, ilişkinizi sağlıklı olarak değerlendiriyor.



Bununla birlikte, çok fazla ortak arkadaşınız yoksa ve partnerinizin yakın arkadaşlarıyla iletişimi keserseniz, platform ayrılık aşamasına geldiğinizi tahmin ediyor.

9. FARE İMLECİNİZ

Facebook'u kişisel bilgisayarınızda kullanıyorsanız, şirketin fare imlecinizi izlediğini size belirtmemiz gerekiyor. Facebook, 2018'deki meşhur Cambridge Analytica skandalıyla ilgili ABD Kongresi araştırmaları sırasında, kullanıcının bir insan mı yoksa bot mu olduğunu belirlemek için imleç hareketlerini izlediğini açıklamıştı.

Bununla birlikte şirket, hangi reklamlara ilgi duyduğumuzu belirlemek için de imlecimizi sürekli olarak takip ediyor.

10. KAYIP VE UNUTULMUŞ AKRABALARINIZ

İçeriğimizin sonuna gelmeden önce, size gerçek ve bir o kadar da garip bir hikayeden bahsedelim.

2017'de Gizmodo yazarı Kashmir Hill, uzun süredir kayıp bir akrabasının Facebook tarafından "önerilen arkadaşlar" listesinde olduğunu fark etti.

Kashmir'in kayıp akrabasıyla hiç ortak arkadaşları yoktu, farklı soyadları vardı ve 35 yıldır birbirlerini görmemişlerdi, ama Facebook bir şekilde akraba olduklarını anladı.

Facebook'un "tanıyor olabileceğiniz kişiler" özelliği, düşündüğünüzden çok daha karmaşık çalışıyor.

Facebook, tanıyor olabileceğiniz kişileri önermek için yalnızca telefon kişilerinize veya hayalet profillerinize bağlı değildir. Ayrıca platform; konumunuzu ve yüz tanıma teknolojisini kullanır ve hatta diğer uygulamalardan veri satın alır.

Kaynaklar: Listverse, TheVerge, Business Insider, Arstechnica, The Conversation, Inc.com, BGR.com, Inverse, TheWeek, IndiaToday, Sophos, Gizmodo

Tekno 'on' yazı dizimizin 20. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.