Facebook'un Hindistan'daki kamu politikası direktörü istifa etti

Hindistan'da Facebook'un, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcıların nefret ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı yönündeki eleştirilerden sonra ilk istifa geldi.

Son zamanlarda ismi birçok siyasi olaya karışan ve özellikle seçim dönemlerinde eleştirilerin odağı haline gelen Facebook, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da yeni bir tartışmanın ortasında kalmıştı.

Hindistan'da muhalefet, Facebook'un, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığını iddia etmişti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) eski lideri Rahul Gandhi; BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtmişti.





FACEBOOK YÖNETİCİSİ İSTİFA ETTİ

Hindistan'da iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için eleştirilen Facebook, her ne kadar daha sonra adil ve şeffaf olduğunu açıklasa da ilk istifa geldi.

Eleştirilerin ardından, şirketin ülkedeki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das istifa etti.

Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ajit Mohan, yaptığı açıklamada, Das'ın, "kamunun çıkarlarını gözetmek" için Facebook'taki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KONU ZUCKERBERG'E TAŞINMIŞTI

Hindistan'da muhalefet, tartışmaların odağındaki Facebook’un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’e 2 kez mektup göndererek, "şirketin ülkedeki üst düzey yetkililerinin ve operasyonlarının soruşturulmasını" ve bu kişilerle ilgili ne tür adımların atılacağının kendileriyle paylaşılmasını istemişti.

Nisanda Hint milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Öte yandan Hindistan Bilgi Teknolojisi Komitesi, söz konusu iddiaları soruşturmaya devam ediyor.

Instagram: @eshteknoloji