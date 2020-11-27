Facebook’un kripto para birimi Libra, ocakta geliyor

Bir süredir kripto para projesi Libra üzerinde yoğun mesai harcayan sosyal medya devi Facebook, ocakta kullanıcıların karşısına çıkmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl, kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, eleştirilerin de odağı haline gelmişti.

ABD hükümeti tarafından ciddi eleştirilen alan Facebook'un bu hamlesi, Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulunmuştu.

Daha önce bir açıklama yapan Facebook, kripto para birimi Libra’nın “bazı faktörler sebebiyle” planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceğini söylemişti.

OCAKTA KULLANIMA HAZIR

Financial Times'ın adını açıklamadığı 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Facebook Libra'yı ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.



Aynı habere göre, Libra operasyonel olabilmek adına İsviçre'deki finansal makamlara gerekli müracaatları yaptı.

Facebook yetkileri söz konusu haberle ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı. İsviçre Finansal Piyasa Danışma Otoritesi (FINMA) ise Libra'nın başvuruda bulunduğunu doğruladı.

BİRÇOK YETKİLİ LIBRA'YA KARŞI UYARMIŞTI

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Frnasa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure’in bulunduğu birçok üst düzey yetkili, Libra’nın finansal sisteme yönelik oluşturduğu riskler hakkında uyarmıştı.

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2021 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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