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    Facebook’un patronu senti bilyoner oldu

    Mark Zuckerberg’in kişisel serveti ilk kez 100 milyar doları geçti ve Zuckerberg, “senti bilyoner” olarak ilk kez Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yanında yer aldı.
    • DHA
    • 07.08.2020 - 15:12
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 15:12
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    Facebook’un patronu senti bilyoner oldu

    ABD’de merkezli Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’in kişisel serveti ilk kez 100 milyar doları geçti.

    Bloomberg Milyarderler Endeksi raporunda zenginlerin sıralaması da değişti.

    Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 36 yaşındaki Zuckerberg, Facebook hisselerinin yükselmesiyle kişisel servetine servet kattı.

    “SENTİ BİLYONER” OLDU

    Zuckerberg, Facebook'ta yüzde 13 hisseye sahip ve hisselerinin yüzde 6 artmasıyla servetinin net değeri 100 milyar doları geçti. Zuckerberg, “senti bilyoner” olarak ilk kez Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yanında yer aldı.

    Facebook’un patronu senti bilyoner oldu #1

    TİKTOK’A RAKİP ÇIKARDI

    Facebook’un hisselerinin değer kazanmasının, TikTok’a karşı Instagram Reels adlı programını duyurması olduğu ifade edildi. Yatırımcıların bu açıklamadan sonra Facebook hisselerine karşı ilgisinin arttığı belirtildi.

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