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Facebook’un patronu senti bilyoner oldu

Facebook’un patronu senti bilyoner oldu

Mark Zuckerberg’in kişisel serveti ilk kez 100 milyar doları geçti ve Zuckerberg, “senti bilyoner” olarak ilk kez Amazon’un sahibi Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in yanında yer aldı.