Facebook'un VR gözlüğü ile boynunu kıran adamın hesapları kapatıldı

Facebook'un VR gözlüğüyle oyun oynarken boynunu kırdığını söyleyen bir Reddit kullanıcısı, hesaplarının silindiğini açıkladı.

Facebook, 2014 yılında Oculus'u 2 milyar dolara satın almış ve sanal gerçeklik gözlüklerine daha fazla yatırım yapmaya başlamıştı.

Bir Reddit kullanıcısı, Facebook’un sanal gerçeklik (VR) gözlüğü Oculus’la oyun oynarken boynunu kırdığını anlatan bir gönderi paylaştı.

HESAPLARI KAPATILDI

Daha sonraki gün bir açıklama daha yapan vibing-like-1776 adlı kullanıcı, söz konusu gönderiden sonra, Facebook ve yaklaşık 300 dolar değerindeki oyunların bulunduğu Oculus hesabının silindiğini söyledi.

Oyun oynarken düşmediğini veya sert bir yere çarpmadığını belirten kullanıcı, boynu askıdayken çektiği bir fotoğrafı paylaştı.





Olaydan önceki üç gün boyunca omzunun arkasında ağrı hissettiğini söyleyen talihsiz adam, bunun giderek kötüleştiğini ve 4. günde oyun oynarken boynunda çıtlama sesi duyduğunu ifade etti.

Kullanıcıya göre, kullandığı cihaz Oculus Quest 2’nin kafa bandının, yaralanmasında önemli bir payı var. Zira kafa bandı, cihazın tüm ağırlığının kafanın arkası tarafından desteklenmesine, bu yüzden de bu bölgenin çok fazla zorlanmasına sebep oluyor.

Facebook gönderdiği geri bildirimde, kullanıcının Facebook Hizmet Koşulları’nı ihlal ettiğini bildirdi. Reddit’teki birçok kişi ise adamın Facebook’a dava açmasını önerdi.

