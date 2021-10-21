Facebook’un yeni ismine dair ilk ipucu geldi

Facebook'un ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) yaptığı başvurular, yeni ismiyle ilgili bazı ipuçları veriyor.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, oldukça zor günler geçirmeye başladı.

Facebook, WhatsApp, Mesesenger ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yönelik ifşalar, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’i hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya getirdi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDECEK

Facebook’un, çatı şirketinin adını değiştirmeyi ve bu sayede imajını düzeltmeyi planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Oculus gibi dev markalar var ve bu markalar şu anda "Facebook" çatısı altında toplanıyor.

Gelen bilgilere göre Facebook, söz konusu çatı şirketin yeni ismine dair bazı ipuçları veriyor.

FACEBOOK'UN YENİ İSMİ "STORIES" OLABİLİR

28 Ekim’de duyurulması beklenen yeni isim öncesinde şirketin, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne 7 farklı ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Bu başvurulardan en yenisi ise "Stories" (Hikayeler) oldu. Veritabanında, şirket ismiyle birlikte bir de logo yer alıyor.

Söz konusu logo, Facebook’un yeni Ray Ban gözlüklerinin kullanıcılarının fotoğraf ve videoları içe aktarmalarına, düzenlemelerine ve paylaşmalarına yardımcı olan Facebook View için zaten kullanılıyor.

"Stories” bir süredir Facebook’un sahip olduğu Instagram tarafından da kullanılıyor. Ancak 9 Eylül'de dosyalanan marka başvurusunda Instagram'un adı geçmiyor.

Stories ticari markası, kelimenin her tür AR ve VR deneyimi geliştirme, bilgisayar donanımı ve yazılım geliştirme araçları dahil olmak üzere çok geniş bir alana uygulanacağını belirtiyor. Ancak bu markanın, tüm şirket için yeni bir çatı isim olup olmayacağı hala net değil.

Yeni ismin ne olabileceğine dair spekülasyonlar şimdiye kadar “Meta” ve “Horizon” isimlerine odaklanmış olsa da her iki marka için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan başvurular Facebook ile bağlantılı değil.

Geçmiş yıllarda Google da benzer bir değişikliğe gitmiş ve çatı şirketinin adını "Alphabet" olarak değiştirmişti.