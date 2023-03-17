Fake hesaplara gerek kalmadı! İşte Instagram hikayeleri gizli izleme taktikleri Hemen hemen herkesin merak ettiği birilerini takip etmek için bir fake hesabı vardır. Artık kontrol etmek istediğiniz bir arkadaşınızın veya sevgilinizin storylerini izlemek için fake hesaba ihtiyacınız yok. Bu taktikle hikayeleri gizlice izleyebilirsiniz.

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Instagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu.

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan platform, şuanda hemen hemen herkesin telefonunda bulunuyor.

Pek çok kullanıcı, gönderi olarak fotoğraflar paylaşıyor ve 24 saat sonra silinen hikayeler yayınlıyor. Paylaşılan hikayelerde kimlerin hikayeyi görüntülediği görünüyor.

İster birilerini kontrol edin, ister sadece gizliliği seviyor olun ne olursa olsun Instagram sizi ifşa ediyor.

Birçok kullanıcı bunun önüne geçebilmek için fake hesaplar açıyor. Ancak hikayeleri gizlice izlemenin birkaç taktiği var.

Artık fake hesaplar kullanmanıza gerek kalmayacak. İşte Instagram hikayelerini gizlice izlemenin taktikleri...

Instagram Story nasıl gizli izlenir?

Instagram’da hikayeleri gizlice izlemenin birkaç yolu var. En çok bilinen yöntemlerden biri uçuş modunu açmak ya da interneti kapatmak.

Bir kişinin hikayesini izleyip görünmek istemiyorsanız Instagram’a girin. Son hikayelerin yüklenmesi için biraz bekleyin ve güncelleyin. Daha sonra uçuş modunu açın. Sonrasında istediğiniz hikayeyi izleyebilirsiniz. Bu yöntem hikayeleri gizli izlemenizi sağlar.

İşiniz bittiğinde uygulamayı mutlaka kapatın. Böylece görüntülediğinizi kaydetmez. Bu arada internetiniz kapalıyken yalnızca 3 story izleyebilirsiniz.