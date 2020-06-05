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    Farklı pişirme tekniklerini öğrenebilen omlet robotu

    İnsanların tercihine göre farklı omletler hazırlayabilen bir robot geliştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 13:48
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    Farklı pişirme tekniklerini öğrenebilen omlet robotu

    Günümüzde artık hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, gelecekte yemeklerimizi de hazırlayabilir.

    Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, omlet hazırlamak için yumurtaları kırmaktan omleti servis edene kadar bütün aşamaları gerçekleştiren bir robot geliştirdi.

    Cambridge Mühendislik Bölümü'nden bir araştırmacı olan Fumiya Iida, "Bu robotun en önemli özelliği, insanların tercihlerine göre farklı omlet yapabilmeyi öğrenebilmesidir. Robotta bulunan makine öğrenme algoritması, omletleri tadan insanların değerlendirmesini göz önünde alarak pişirme kontrol parametrelerini otomatik olarak ayarlayabilir." dedi.

    Farklı pişirme tekniklerini öğrenen omlet robotu - VİDEO

    Omlet yapımındaki her görevi gerçekleştiren  robot; yumurtaları kırabiliyor, karıştırabiliyor, tuz ve karabiber ilave edebiliyor ve omleti pişirip servis edebiliyor.

    Bilim insanları, gelecekte bu tip robotların özellikle yaşlıların ve engellilerin işini bir hayli kolaylaştırabileceğine inanıyor.

    omlet-robot

    omlet-robot

    omlet-robot

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