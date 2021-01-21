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    Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu

    Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda buldukları fosil, bilinen en eski denizyıldızı fosili olarak kayıtlara geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.01.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:08
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    Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu

    "Science Focus" internet sitesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda bir denizyıldızı fosili buldu.

    "Biology Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan 480 milyon yıllık fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtiliyor.

    "Cantabrigiaster fezouataensis" adı verilen antik denizyıldızı türünün, fosil örneğinde tüylü kollarının karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı.

    Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter, çok iyi korunmuş fosildeki detay seviyesinin inanılmaz olduğunu söyledi.

    ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

    Araştırmacılar, denizyıldızı fosilini buldukları yerde çalışmalarını daha da genişletti.

    Fas ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu #1

    Fas ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu #2

    Fas ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu #3

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