Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu

Fas'ta 480 milyon yıllık denizyıldızı fosili bulundu

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda buldukları fosil, bilinen en eski denizyıldızı fosili olarak kayıtlara geçti.

"Science Focus" internet sitesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda bir denizyıldızı fosili buldu.

"Biology Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan 480 milyon yıllık fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtiliyor.

"Cantabrigiaster fezouataensis" adı verilen antik denizyıldızı türünün, fosil örneğinde tüylü kollarının karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı.

Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter, çok iyi korunmuş fosildeki detay seviyesinin inanılmaz olduğunu söyledi.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, denizyıldızı fosilini buldukları yerde çalışmalarını daha da genişletti.