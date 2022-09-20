Fatih Altaylı, Habertürk canlı yayınına katılan yapay zeka uzmanlarına akıllı bir otomobilin kazada kimi kurtaracağını nasıl bileceğini sordu.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında yapay zeka teknolojileri ve geleceği ele alındı.

Yapay zeka, hayat kurtarırken genç-yaşlı ayrımı yapabilir mi?

Programın bir bölümünde Altaylı, konuklarına 'zihni sinir' tadında bir soru yöneltti:

"Bizden daha hızlı cevap verme hızına erişebilirler mi? Kaza anında yaşlı ile genç ayrımı yapabilir mi? Bu genç, bana dediler ki yaşlıya çarp, diğeri daha genç. Ama bu yaşlı önemli biri, buna çarpmayayım gence çarpayım. Bu genç suçlu ama içeri girdiğinde çok önemli bir şey yapacak falan.. böyle hesaplar yapabilecek mi?"

Programın konuklarından Prof. Dr. Cem Say, “Bu kadar akıllıysa araba değil cumhurbaşkanı yapmak lazım” diyerek takıldı.

Fatih Altaylı'dan yapay zeka uzmanlarına 'zihni sinir' sorular - VİDEO

"Yapay zeka tercihi, kültüre göre değişecek"

Doç. Dr. Şeyda Ertekin de konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu tarz sorular doğru ve yanlıştan çok kültüre göre de çok değişiyor. MIT’de çok büyük bir anket yapıldı. Doğu ve batı ülkelerine bu tarz sorular soruldu. Çok farklı sonuçlar çıktı. Batı kültürleri genci, doğu kültürleri ağırlıklı olarak yaşlıyı kurtarın diyor.”

"Yapay zeka sayesinde yılda 9 bin insanın hayatı kurtulabilir"

Prof. Dr. Deniz Yüret ise yapay zekanın kazaların azaltılmasındaki etkisini şöyle yorumladı:



“Esas büyük potansiyel, yılda 9 bin kişinin hayatını kurtarabilecek olmamız.”