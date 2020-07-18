FBI, Twitter hakkında soruşturma başlattı

FBI, Twitter'ın güvenlik kalkanını aşan siber korsanlar nedeniyle sosyal medya devine soruşturma açtı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 15 Temmuz gecesi tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele geçirilmişti.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirketlerin hesapları ele geçirilmiş ve dolandırıcılık amaçlı tweetler atılmıştı.

Atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılmasını isteyen hackerlar, bu sayede kısa sürede 100 bin dolar toplamayı başarmıştı.

FBI, TWITTER'A SORUŞTURMA AÇTI

ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde böyle bir güvenlik ihlalinin yaşanması nedeniyle yetkililer harekete geçti. FBI ve New York eyalet yönetimi, Twitter hakkında soruşturma başlattı.

SEÇİMLERİN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE OLABİLİR

New York Valisi Andrew Cuomo, yaklaşan seçimler öncesinde böyle bir güvenlik ihlalinin endişe verici olduğunu ve bu durumun seçimlerin güvenilirliğini tartışmalı hale getirebileceğini vurguladı.

FBI'ın soruşturmasını yakından takip eden Twitter, benzer olayların bir daha yaşanmamasını sağlamak için çeşitli önlemler almak istiyor. Ancak şirket başarısız olursa, milyonlarca kullanıcısının güvenini kaybetmiş olacak.