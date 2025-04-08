FBI'dan Android ve iOS uyarısı: Kart bilgileriniz çalınabilir

Haber Merkezi

FBI, artan siber suç faaliyetlerine karşı iOS ve Android kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla önemli bir uyarı yayınladı.

Özellikle kolluk kuvvetleri veya hükümet yetkilisi gibi davranarak yapılan e-posta ve telefon dolandırıcılıklarına dikkat çeken FBI, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumak için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Siber suçlular, son zamanlarda e-posta ve telefon aracılığıyla kolluk kuvvetleri veya hükümet yetkilisi gibi davranarak kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

Bu dolandırıcılık türünde amaç, kullanıcılardan para sızdırmak veya kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel verileri ele geçirmek.

Dolandırıcılar, telefon görüşmelerinde arayan kimliğini taklit ederek, aramayı bir devlet kurumunun resmi numarasından yapılmış gibi gösteriyor. Bu durum, dolandırıcılığı tespit etmeyi zorlaştırıyor.

FBI'DAN KULLANICILARA ÖNERİLER

FBI, bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

Tanımadığınız numaralardan gelen telefonlara cevap vermemeye dikkat edin.

Kişisel olarak tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilere para göndermeyin.

Sosyal Güvenlik numaranız da dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi asla telefonla veya tanımadığınız kişilerle paylaşmayın.

Ödeme talep eden veya tutuklanma tehdidinde bulunan e-postalara veya aramalara karşı dikkatli olun.

Bir suçluyu yakalamak için kendi paranızdan büyük miktarda para kullanmanızı isteyen kişilere itibar etmeyin.

Sizden asla yabancı hesaplara havale, kripto para veya hediye/ön ödemeli kartlar yoluyla para göndermenizi isteyen kişilere güvenmeyin.