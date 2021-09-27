Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine yan yan bakmasıyla fenomen olan Chloe’nin fotoğrafı, NFT olarak 74 bin dolara alıcı buldu.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor. Bu teknoloji, son haftalarda oldukça popüler hale geldi.

ABD’de 2013 yılında annesi Katie Clem'in sosyal medyaya yüklediği videodaki 'yan bakışıyla' ünlenen Chloe, yıllar sonra ailesine yüklü bir miktar para kazandırdı.

74 BİN DOLARA SATILDI

Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe'nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara alıcı buldu.

Fenomen Chloe’nin NFT fotoğrafı, 74 bin dolara satıldı - VİDEO

Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi.

Chloe'nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız." dedi.

2013'TE FENOMEN OLMUŞTU

Chloe, 2013'te annesinin Disneyland'e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily'e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti.

Annenin çektiği görüntülerde, Chloe'nin 'yan yan' baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi viral olmuştu.

Chloe, internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram'da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya'da bir Google reklamında yer almıştı.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler. Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.

Uzmanlar, NFT satışlarının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceği görüşünde birleşiyor.