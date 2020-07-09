FIFA 21 ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı

Sony, ülkemizdeki PlayStation 4 kullanıcıları için FIFA 21'i ön siparişe açtı.

Merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılmıştı.

Başlangıçta PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak FIFA 21, 9 Ekim 2020’de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun Ultimate sürümünü alanlar ise 6 Ekim’de oynamaya başlayabilecek.

FIFA 21'i PlayStation 4 veya Xbox One’a alacak kişiler, herhangi bir ek ücret gerektirmeden Xbox Series X veya PlayStation 5’te de kullanabilecek.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation için yeni bir adım atarak FIFA 21 PS4 versiyonu için ön sipariş almaya başladı. Bu karar ile birlikte, bugünden itibaren PS4 kullanıcıları oyunu erkenden satın alabilecek.

FIFA 21 FİYAT

FIFA 21 her ne kadar birçok oyuncu tarafından merak edilse de fiyatı oyuncuları biraz üzecek. Oyunun açıklanan fiyatları şu şekilde:

PlayStation 4:

FIFA 21 Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)

Xbox One:

FIFA 21 Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)

FIFA 21 Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)

FIFA 21 Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)

PC: