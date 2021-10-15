FIFA, isim hakkı için 2.5 milyar dolar talep etti

FIFA, isim hakkı için 2.5 milyar dolar talep etti

FIFA, EA Sports'tan isim hakları için 2.5 milyar dolarlık rekor bir ücret talep ediyor. Ünlü futbol oyun serisi, bu nedenle isim değişikliğine gidebilir.

Yıllardır PES adı altında piyasaya sürdüğü popüler futbol oyununu, bu yıl eFootball ismiyle piyasaya süren KONAMI, oldukça eleştirilmişti. Görünüşe göre benzer bir durum FIFA serisinde de karşımıza çıkabilir.

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Electronic Arts, FIFA ile olan isim hakları sözleşmesinin gözden geçirileceğini ve yeni isimler aradıklarını söylemişti.

Electronic Arts'ın neden böyle bir karar almak istediği merak edilirken, gerçekler birkaç gün sonra ortaya çıktı.

FIFA, İSİM HAKKI İÇİN 2,5 MİLYAR DOLAR İSTİYOR

FIFA ile EA Sports arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelindi. Taraflar arasında müzakereler iki yıldır devam etse de henüz bir sonuca varılamadı.

FIFA'nın, yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep ettiği ortaya çıktı.

EA Sports cephesi bu ücrete sıcak bakmıyor. Bu nedenle bir süredir oyunun adının değiştirilmesi gündemde.

FIFA ve EA'in arasındaki anlaşma, gelecek yılın aralık ayına kadar devam edecek. Sonrasında sözleşme uzatılmazsa, yıllardır oyunseverlerin gönüllerine taht kuran "FIFA" ismine veda edilecek.

Ancak FIFA gibi köklü bir serinin isminin değişmesi, şimdiden oyunseverlerin tepkisiyle karşılaştı.