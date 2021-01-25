Filleri uzaydan tespit edebilen yapay zeka sistemi

Bilim insanları, yapay zeka destekli uydular sayesinde Afrika fillerinin sayısını uzaydan takip etmeye başladı.

Bilim insanları, uydu görüntülerini ve yapay zekayı birleştirerek Afrika'daki filleri, orman gibi karmaşık arka planlardan ayırıp sayabiliyor.

Dünyadan 600 kilometre uzaktaki bir uydu sayesinde kaydedilen görüntülerde, bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrekarelik bir alandaki filleri saymak mümkün.

Filleri tek tek saymak zor bir görev olsa da bunu mevcut görüntüler üzerinden filleri ayırt etmeyi öğrenen bir alogritma yapıyor.

İNSAN GÖZÜNÜN GÖREMEDİĞİNİ TESPİT EDİYOR

Bath Üniversitesi'nden Dr. Olga Isupova, algoritmaya görüntüleri tanıtıp hangilerinin fil olduğunu öğrettiklerini ve böylece sistemin, insanların çıplak gözle göremeyeceği filleri ayırt edebildiğini söylüyor.

Afrika filleri, soyu tehlike altındaki türler arasında yer alıyor. Bu kategoride durumun ciddiyetine göre "kritik tehlikedeki türler", "tehlikedeki türler" ve "savunmasız türler" olmak üzere üç farklı seviye var. Afrika filleri, bu seviyelerden "savunmasız türler" içerisinde yer alıyor.

Oxford Üniversitesi'nden koruma bilimi uzmanı Dr. Isla Duporge, "Bugüne kadar geliştirme aşamasında olarak gördüğümüz bu yöntemi artık tam anlamıyla kullanabiliriz.

Şimdiden pek çok koruma örgütü, uçaklarla sayım yapmak yerine bu teknolojiyi kullanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Ancak yaban hayatı koruma örgütlerinin ticari uydulara erişmek ve onlardan görüntü satın almak için ödeme yapması gerekecek.

Dr. Duporge, "Bu görüntüler uzaydan alındığı için sahada kimseyi kullanmamıza gerek olmuyor. Bu özellikle koronavirüs döneminde büyük avantaj." dedi.