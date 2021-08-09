Firefox, son 3 yılda 46 milyon kullanıcı kaybetti

İnternet tarayıcısı Mozilla Firefox, son üç yılda 46 milyon kullanıcı kaybettiğini açıkladı.

Mozilla tarafından geliştirilen, özgür ve açık kaynak kodlu bir web tarayıcısı olan Firefox; Windows, macOS, Linux, Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

Bir zamanlar oldukça popüler olan ve birçok insan tarafından kullanan tarayıcı Mozilla Firefox, son zamanlarda ise rakiplerinin artmasıyla kan kaybetmeye başladı.

Mozilla Kamu Verileri Raporu’na göre, son üç yılda Firefox kullanıcı sayısında çok sert düşüşler yaşanıyor.

46 MİLYON KULLANICI KAYBETTİ

Firefox, 2018’den bu yana 46 milyon civarlarında kullanıcı kaybetti. 2018’de 244 milyon olan tarayıcının kullanıcı sayısı, 2021’de 198 milyona geriledi.

Firefox'u terk eden kullanıcıların ise Google Chrome, Microsoft Edge gibi tarayıcılara geçtiği ifade edildi.

Hazırlanan rapora göre, Firefox'un kullanıcı sayısı bu şekilde azalmaya devam ederse, gelecekte tamamen yok olup gidebilir.

Kullanıcıların, Firefox'tan vazgeçmesinin birçok nedeni var. Bunların arasında şikayetlere rağmen hataların düzeltilmemesi, güncelleme getirilmemesi, performans düşüklüğü ve kafa karıştırıcı bir arayüz değişikliği de var.