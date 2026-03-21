Firefox'a dev güncelleme: Yapay zeka ve VPN eklendi

Mozilla, kullanıcı deneyimini baştan aşağı değiştirecek devasa Firefox güncellemesini resmen duyurdu.

Yeni Firefox 149 sürümü ile tarayıcıya entegre ücretsiz VPN, genişletilmiş yapay zeka kontrolleri ve sekme notları gibi pratik özellikler ekleniyor.

ÜCRETSİZ VPN VE BÖLÜNMÜŞ EKRAN

Yeni sürümün en çok dikkat çeken yeniliği, aylık 50 GB veri sınırına sahip yerleşik ve ücretsiz VPN hizmeti oldu.

İlk etapta sadece Amerika, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta kullanıma açılacak bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcı trafiklerini tamamen gizleyebilecek.

Bölünmüş görünüm özelliği, tek tarayıcı penceresinde iki farklı web sayfasının yan yana incelenmesine ve karşılaştırılmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca kullanıcılar, isteğe bağlı sekme notları özelliği sayesinde sekmelere özel yazılar ekleyerek işlemlerini daha kolay takip edebilecek.

YAPAY ZEKA VE SMART WINDOW

Tarayıcıya eklenen yeni detaylı yapay zeka kontrolleri, kullanıcıların üretken yapay zeka destekli özellikleri istedikleri gibi ayrı ayrı açıp kapatmalarına imkan verecek.

Erken erişim aşamasında olan yeni Smart Window özelliği ise mevcut sayfadan ayrılmadan makale özetleri ve ürün karşılaştırmaları gibi bağlamsal yardımlar sunacak.

Kullanıcıların özelleştirme seçeneklerini kolaylaştırmak amacıyla Ayarlar menüsü baştan aşağı yenilenirken, araç çubukları ve temalar da çok daha modern bir görünüme kavuştu.

Tüm bu görsel değişimin yanı sıra, Mozilla markalaşma sürecinin bir parçası olarak tarayıcıya "Kit" adındaki yeni maskotunu da dahil etti.