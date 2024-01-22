Fiyatı cep yakıyor: Apple Vision Pro ön siparişe açıldı Apple Vision Pro'nun ön sipariş süreci başladı. Cihazı yaklaşık 3 bin 500 dolar karşılığında temin etmek mümkün. Vision Pro'nun ABD'de resmi olarak satışa sunulacağı tarih ise 2 Şubat olarak açıklandı.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Yakın bir tarihte, Apple'ın Vision Pro isimli yeni ürününün sevkiyatlarının şubat ayında başlamasının beklendiği ve şirketin, herhangi bir gecikmeyi önlemek için tedarik zincirinde hızlı bir tempoda çalıştığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Apple Vision Pro ön siparişe açıldı

Apple'ın çok beklenen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, resmi olarak ön siparişe açıldı.

2 Şubat'ta satışa sunulması beklenen Vision Pro, yaklaşık 3 bin 500 dolar karşılığında ön siparişe sunuldu.

Ön siparişe açıldıktan bir süre sonra 256GB kapasiteli Vision Pro için teslimat süresinin mart ayına kaydığı görüldü. Daha sonra, 512GB ve 1TB'lık versiyonlar için de teslimat tarihleri ileriye alındı.

Ön sipariş şartları

Vision Pro'yu ön sipariş ile temin edebilmek için kişilerin, Face ID kullanarak doğrulama yapabilecekleri bir Apple cihazını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Aynı zamanda Vision Pro kullanmak isteyen ve numaralı gözlük kullanan kişiler için de reçeteli özel lensler üretilecek.

Bu lenslerin üretimi için müşterilerin, birkaç soruya cevap vererek reçetelerini sisteme yüklemeleri gerekecek.

Önceki raporlar, Apple’ın bu yıl için Vision Pro'dan yaklaşık 500 bin adet satış beklediğini söylüyor. Bu hedefin, piyasa koşullarına göre oldukça düşük olduğunu söylemeliyiz.

2024'ün en önemli Apple ürünü

Karma gerçeklik başlığının, Apple için 2024 yılının en dikkat çekici ve önemli ürünü olacağına dair görüşler dile getiriliyor. Yıl boyunca, ürünün global pazarlarda da kullanıma sunulacağı öngörülüyor.