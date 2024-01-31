Fiyatı cep yakıyor: Apple Vision Pro siparişleri tükendi Apple Vision Pro'nun ön sipariş süreci başladı. Cihazı yaklaşık 3 bin 500 dolar karşılığında temin etmek mümkün. Gelen bilgilere göre, Vision Pro ön siparişleri şimdiden tükendi. Cihazın ABD'de resmi olarak satışa sunulacağı tarih ise 2 Şubat.

ensonhaber.com

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Apple Vision Pro ön siparişe açılmıştı

Apple'ın çok beklenen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak ön siparişe açıldı.

2 Şubat'ta satışa sunulması beklenen Vision Pro, yaklaşık 3 bin 500 dolar karşılığında ön siparişe sunuldu.

Ön siparişe açıldıktan bir süre sonra 256GB kapasiteli Vision Pro için teslimat süresinin mart ayına kaydığı görüldü.

Daha sonra, 512GB ve 1TB'lık versiyonlar için de teslimat tarihleri ileriye alındı.

Stoklar şimdiden tükendi

Apple'ın tedarik zinciri konusunda uzman olan TF International Securities analisti Min-Chi Kuo, daha önce şirketin ön sipariş envanteri ve sevkiyat süresine dayanarak 160 bin ila 180 bin Vision Pro sattığını tahmin etmişti.

MacRumors ise şirketin ön siparişleri başlatmasından bu yana 200 bin adet Vision Pro sattığını ve stokların tükendiğini öne sürdü.

Vision Pro için Apple'ın son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Ön sipariş şartları

Vision Pro'yu ön sipariş ile temin edebilmek için kişilerin, Face ID kullanarak doğrulama yapabilecekleri bir Apple cihazını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Aynı zamanda Vision Pro kullanmak isteyen ve numaralı gözlük kullanan kişiler için de reçeteli özel lensler üretilecek.

Bu lenslerin üretimi için müşterilerin, birkaç soruya cevap vererek reçetelerini sisteme yüklemeleri gerekecek.

Önceki raporlar, Apple’ın bu yıl için Vision Pro'dan yaklaşık 500 bin adet satış beklediğini söylüyor. Bu hedefin, piyasa koşullarına göre oldukça düşük olduğunu söylemeliyiz.

2024'ün en önemli Apple ürünü

Karma gerçeklik başlığının, Apple için 2024 yılının en dikkat çekici ve önemli ürünü olacağına dair görüşler dile getiriliyor. Yıl boyunca, ürünün global pazarlarda da kullanıma sunulacağı öngörülüyor.