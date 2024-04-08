Fiyatlar artıyor: Yeni iPad Pro ve iPad Air için tarih belli oldu Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin çıkış tarihi sızdırıldı.

ensonhaber.com

Apple'ın, 6 Mayıs haftasında yeni iPad Pro ve iPad Air'i piyasaya sürmeye hazırlandığı bildirildi.

Tanıtım etkinliğinde; yeni 11 inç ve 13 inç OLED iPad Pro modelleri, daha büyük bir 12,9 inç iPad Air ve yenilenen Magic Keyboard ve Apple Pencil aksesuarları görücüye çıkacak.

Yeni iPad modelleri neler sunacak

Yeni iPad Pro modelleri, mini LED'den iPhone'daki gibi OLED panellere geçerek daha derin kontrast ve parlaklık sunan, önemli ölçüde geliştirilmiş ekranlara sahip olacak.

Tasarımın, genel olarak daha ince bir kasayla ve ön kameranın yatay kenara taşınmasıyla güncellenmesi bekleniyor. Ayrıca yeni iPad Pro'lar, Apple'ın M3 çipinden güç alacak.

Fiyatlar artacak

OLED ekranlarla ve M3 işlemcisi ile yenilenecek olan iPad Pro ailesi, fiyat artışıyla birlikte gelecek.

Referans olarak, mevcut nesil 11 inç iPad Pro'nun fiyatı 799 dolardan, 12,9 inç iPad Pro'nun fiyatı ise 1099 dolardan başlıyor.

Yeni 12,9 inç iPad Air, daha büyük ekran boyutu form faktörünü sunarken daha uygun fiyatlı bir seçenek de sunacak.

12.9 inç ekrana sahip olan iPad Air’ın ise teknik detayları ve fiyatı henüz bilinmiyor.