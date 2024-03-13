Flört uygulamaları kan kaybediyor: Dolandırıcılara para kaptırmamak için bunları yapın Flört uygulamaları için son zamanlarda işler pek de iyi gitmiyor. Gelirleri düşen platformlar, kullanıcıları ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca kullanıcılar, son zamanlarda artan dolandırıcılar nedeniyle uygulamaları kullanmaya sıcak bakmıyor.

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Çevrimiçi buluşma, telefonunuzun ekranında parmağınızı kaydırmak kadar kolay hale geldikçe, Tinder ve Bumble gibi uygulamalara sahip şirketler oldukça popüler hale geldi.

Ancak, yaklaşık 10 yıl sonra bu şirketler beklentileri karşılamakta zorlanıyor ve yatırımcılar hayal kırıklığına uğruyor.

Pazar payına göre sektörün neredeyse tamamını oluşturan Match Group ve Bumble, 2021'den bu yana 40 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetti.

Uygulamaların insanların akıllı telefonlarında önemli bir yer tuttuğu bir çağda bile iki şirket, işçileri işten çıkarıyor ve gelir artışının yetersiz olduğunu bildiriyor.

İnsanlar artık para ödemek istemiyor

Her iki şirket de yakın zamanda yatırımcıların arzuladığı büyümeyi yakalamayı umarak yeni özellikleri deneme sözü veren liderleri bünyesine kattı.

Ancak kritik bir engelle karşı karşıyalar: Yeterince genç, flört uygulamalarına abonelik için para ödemeye istekli değil. Çünkü gençler, artık genellikle Snapchat ve TikTok gibi platformları kullanıyor.

Tinder'ı bünyesinde barındıran Match Group ve Bumble, gelirlerinin büyük kısmını aboneliklerden elde etti. Her iki şirket, 2023'te aboneliklerden 4,2 milyar dolar kazandı. Şimdi ise şirketler, satışlarını artırmakta zorlanıyor.

Yatırımcılara göre işletmelerin, daha fazla genç kullanıcıyı ödeme yapmaya ikna etmesi gerekiyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin geçen yıl yayınladığı bir ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinlerin yüzde 30'u ve 30 yaşın altındaki yetişkinlerin yarısından fazlası flört uygulamalarını kullanıyor.

Kullanıcıların üçte biri ödeme yapıyor

Anket, flört uygulaması kullanıcılarının yaklaşık üçte birinin kendileri için ödeme yaptığını bildirdi; erkeklerin ve yüksek gelirli yetişkinlerin ödeme yapma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek.

Y kuşağı, Tinder ilk kez kullanıma sunulduğunda en iyi flört çağındaydı, ancak son yıllarda giderek daha fazla sayıda kişi evlendi, bu genellikle insanların uygulamaları bırakmasıyla sonuçlandı.

Artık birincil kullanıcılar, daha az gelire sahip, daha genç ve daha küçük bir demografik grup olan Z kuşağından oluşuyor. Bu nesil değişimi, flört uygulaması endüstrisi için bir zorluk teşkil ediyor.

Artık gençler, Instagram veya Snapchat gibi platformlarda insanlarla şahsen veya doğrudan mesaj yoluyla tanışmayı tercih ediyor.

Tinder'ın eski sosyologlarından ve şu anda danışman ve flört koçu olan Jess Carbino, gençlerin "çevrimiçi flört uygulamalarını hâlâ kullanma isteği duyduklarını, ancak bir partner bulma konusunda mutlaka aciliyet duygusu yaşamadıklarını" söyledi.

Para kaptıranların sayısı artıyor

Flört uygulamalarına olan ilginin azalmasının diğer bir nedeni de dolandırıcılar.

Android ve iOS işletim sistemlerinde en çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, aynı zamanda dolandırıcıların bir numaralı tercihi.

FBI, her yıl Amerikalıların Tinder'daki avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını söylüyor.

Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, arkadaşlık sitelerine giren her beş kişiden ikisinin dolandırıcılık ile karşılaştığını ortaya koydu.

Yapılan ankete göre, arkadaşlık siteleri veya uygulamaları kullananların yüzde 38’i, karşısındaki kişiye güvenerek onlara para gönderiyor.

Yapılan araştırmalarda, taleplerin en yaygın nedeni olarak acil durum ödemeleri ve seyahat masrafları gösteriliyor.

Yatırım yapmak için para isteyenlerin de oldukça yüksek bir oranda olduğu ortaya çıktı.

Online Dating Association ve bankacılık sektörü kuruluşu UK Finance, suçluların giderek daha fazla çevrimiçi flört rolü yaptığını ve para talep ettiğini söylüyor.

Dolandırılmamak için neler yapılmalı

Kişinin profilini dikkatlice inceleyin. Profil fotoğrafları ve bilgileri tutarlı mı?

Ayrıca, kişinin size mesaj gönderdiği dil ve anlatım tarzı da önemli. Ani para talepleri ya da sizi başka platformlara yönlendirmeye çalışması gibi belirtiler dolandırıcılık işaretleri olabilir.

Hiçbir zaman tanımadığınız kişilerle kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Banka bilgileri, kredi kartı numaraları veya diğer hassas bilgilerinizi isteyen kişilere itimat etmeyin.

Eğer birisiyle yüz yüze buluşmayı planlıyorsanız, öncelikle güvenilirliğini kontrol edin. Mümkünse sosyal medya hesaplarını kontrol edin veya ortak arkadaşlarınız varsa onlardan bilgi alın.

Uygulama içindeki gizlilik ayarlarınızı kontrol edin ve istenmeyen kişilerin size mesaj göndermesini veya profilinizi görmesini engelleyin.

Tinder gibi uygulamalar dışında iletişim kurmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Bu, dolandırıcılık girişimlerinin bir göstergesi olabilir.

Eğer bir kişi dolandırıcılık girişiminde bulunuyorsa veya şüpheli davranışlar sergiliyorsa, bu durumu uygulamanın yetkililerine bildirin. Bu, diğer kullanıcıları da korumanıza yardımcı olacaktır.

Güvenilir ve iyi bir itibara sahip flört uygulamalarını tercih edin. Bu tür uygulamalar genellikle güvenlik önlemleri konusunda daha titizdir ve kullanıcıların güvenliğini ön planda tutarlar.