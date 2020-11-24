Football Manager 2021 (FM 21) tüm platformlar için yayınlandı: İşte fiyatı

Football Manager 2021 (FM 21) tüm platformlar için yayınlandı: İşte fiyatı

Football Manager 2021 (FM 21); Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play’de kullanıma sunuldu. İşte FM 2021 fiyatları...

Futbolu yönetmeyi sevenlerin oyunu Football Manager 2021 (FM 21); Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play’de yayınlandı.

Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun, bu yıl uzun bir sürenin ardından Xbox kullanıcılarına da sunulacak. Xbox kumandasıyla en iyi performansı sergilemek için tamamen özelleştirilmiş olacak Xbox sürümü, 1 Aralık'ta oyuncularla buluşacak.

FOOTBALL MANAGER 2021 NELER SUNUYOR

FM21, futbol kulübünüzün kalbi olarak üzerinizdeki ilgiyi yenileyen dinamik ve canlı gerçek menajerlik deneyimleri vadediyor.

Menajerlik kişiliğinizi geliştirmek ve kulübünüzü başarıya taşımak için daha önce hiç olmadığı kadar fazla araçla donatılan oyun, yeni eklemeler ve yükseltmeler sayesinde futbol severlerin heyecanını artırıyor.

FOOTBALL MANAGER 2021 FİYATI

Football Manager 2021 bilgisayar sürümü, hem Epic Games Store hem de Steam üzerinden 249 TL fiyatla satın alınabiliyor.

Google Play Store ve App Store'da da yayınlanan oyunun mobil sürüm fiyatı ise 79,99 TL.

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