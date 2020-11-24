Dolar
7.9235
0.4589%
Euro
9.4249
0.9306%
Altın
1821.69
-0.7891%
Borsa
1318.84
0.3492%
G. Altın
466.631
0.2147%
Bitcoin
152129.31
5.1695%
EXEN Coin
11.66
-5.51%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Football Manager 2021 (FM 21) tüm platformlar için yayınlandı: İşte fiyatı

    Football Manager 2021 (FM 21); Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play’de kullanıma sunuldu. İşte FM 2021 fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 12:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Football Manager 2021 (FM 21) tüm platformlar için yayınlandı: İşte fiyatı

    Futbolu yönetmeyi sevenlerin oyunu Football Manager 2021 (FM 21); Epic Games Store, Steam, App Store ve Google Play’de yayınlandı.

    Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun, bu yıl uzun bir sürenin ardından Xbox kullanıcılarına da sunulacak. Xbox kumandasıyla en iyi performansı sergilemek için tamamen özelleştirilmiş olacak Xbox sürümü, 1 Aralık'ta oyuncularla buluşacak.

    FOOTBALL MANAGER 2021 NELER SUNUYOR

    FM21, futbol kulübünüzün kalbi olarak üzerinizdeki ilgiyi yenileyen dinamik ve canlı gerçek menajerlik deneyimleri vadediyor.

    Menajerlik kişiliğinizi geliştirmek ve kulübünüzü başarıya taşımak için daha önce hiç olmadığı kadar fazla araçla donatılan oyun, yeni eklemeler ve yükseltmeler sayesinde futbol severlerin heyecanını artırıyor.

    fm 2021

    FOOTBALL MANAGER 2021 FİYATI

    Football Manager 2021 bilgisayar sürümü, hem Epic Games Store hem de Steam üzerinden 249 TL fiyatla satın alınabiliyor.

    Google Play Store ve App Store'da da yayınlanan oyunun mobil sürüm fiyatı ise 79,99 TL.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir