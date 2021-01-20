Euro
9.0365
-0.23%
Dolar
7.4494
-0.2%
Altın
444.55
0.65%
Borsa
1.56
-0.29%
Bitcoin
262.510
-4.88%
EXEN Coin
20.34
8.65%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Fortnite, dev futbol kulüpleriyle anlaşma imzaladı

    Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a, futbol temalı yeni kostümler ve emote'lar eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fortnite, dev futbol kulüpleriyle anlaşma imzaladı

    Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, yeni yaptığı anlaşmayla özellikle futbol severleri kendisine çekecek.

    10 milyonlarca oyuncusuyla son üç yılın en çok tercih edilen oyunlarından biri olan Fortnite, "Güzel Oyun" sloganıyla futbol işine de el attı.

    Popüler oyun; aralarında Manchester City, West Ham, Celtic, Rangers ve Juventus'un da olduğu 23 takımla anlaşma imzaladı.

    FUTBOL TEMALI KOSTÜMLER EKLENİYOR

    Oyuna futbol temalı yeni kostümlerle birlikte, bir de emote denilen ifadeler de ekleniyor. 23 Ocak'tan itibaren efsane futbolcu Pele'nin klasikleşmiş gol sevinci de oyuna eklenmiş olacak.

    fortnite

    Aralık ayında Marvel kahramanları temalı oyunuyla anlık 15.3 milyon oyuncuyla kendi rekorunu kıran Fortnite, ‘rap’çi Travis Scott ve  Marshmello ismiyle bilinen elektronik müzik yayıncısı Christopher Comstock gibi isimlerle de çeşitli anlaşmalar imzalamıştı.

    Son olarak, anlaşma yapılan futbol kulüpleri ise şöyle:

    • Manchester City FC
    • Juventus
    • AC Milan
    • Inter Milan
    • AS Roma
    • Seattle Sounders FC
    • Atlanta United
    • Los Angeles FC
    • Santos FC
    • Wolves
    • West Ham United FC
    • Sevilla FC
    • Sporting CP
    • Borussia Mönchengladbach
    • FC Schalke 04
    • VFL Wolfsburg
    • Rangers FC
    • Celtic FC
    • Cerezo Osaka
    • Melbourne City FC
    • Sydney FC
    • Western Sydney Wanderers
    • EC Bahia

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir