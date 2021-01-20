Fortnite, dev futbol kulüpleriyle anlaşma imzaladı

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a, futbol temalı yeni kostümler ve emote'lar eklenecek.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, yeni yaptığı anlaşmayla özellikle futbol severleri kendisine çekecek.

10 milyonlarca oyuncusuyla son üç yılın en çok tercih edilen oyunlarından biri olan Fortnite, "Güzel Oyun" sloganıyla futbol işine de el attı.

Popüler oyun; aralarında Manchester City, West Ham, Celtic, Rangers ve Juventus'un da olduğu 23 takımla anlaşma imzaladı.

FUTBOL TEMALI KOSTÜMLER EKLENİYOR

Oyuna futbol temalı yeni kostümlerle birlikte, bir de emote denilen ifadeler de ekleniyor. 23 Ocak'tan itibaren efsane futbolcu Pele'nin klasikleşmiş gol sevinci de oyuna eklenmiş olacak.

Aralık ayında Marvel kahramanları temalı oyunuyla anlık 15.3 milyon oyuncuyla kendi rekorunu kıran Fortnite, ‘rap’çi Travis Scott ve Marshmello ismiyle bilinen elektronik müzik yayıncısı Christopher Comstock gibi isimlerle de çeşitli anlaşmalar imzalamıştı.

Son olarak, anlaşma yapılan futbol kulüpleri ise şöyle: