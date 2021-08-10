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    Forza Horizon 5'in haritası ortaya çıktı

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 5'in tüm haritası yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 12:35
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    Forza Horizon 5'in haritası ortaya çıktı

    Microsoft'un sevilen oyun serisi Forza Horizon, bu sene beşinci oyunuyla geri dönüş yapacak.

    Haziran ayında düzenlenen E3 etkinliğinde sahne alan Microsoft, merakla beklenen Forza Horizon 5'in duyurusunu yapmış ve ilk görüntüleri paylaşmıştı.

    Meksika'da geçecek olan Forza Horizon 5, özellikle görsel kalitesiyle şimdiden oyunseverleri etkilemeyi başardı. Işın izleme ve yeni teknolojileriyle gelen oyunda, hem araçlar hem de çevre detayları oldukça etkileyici görünüyor.

    Forza Horizon 5 fragmanı - VİDEO

    Forza Horizon 5 in haritası ortaya çıktı #1

    HARİTASI ORTAYA ÇIKTI

    Geliştirici ekip Playground Games, merakla beklenen Forza Horizon 5'in tüm haritasını yayınladı.

    Yeşil ağırlıklı ortamlarla karşımıza çıkan yeni harita, oldukça etkileyici mekanlara da ev sahipliği yapacak.

    Forza Horizon 5'in haritası ve haritada yer alan bazı mekanlar şu şekilde gözükecek:

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    FORZA HORIZON 5 ÇIKIŞ TARİHİ

    İlk günden Xbox Game Pass platformuna da eklenecek Forza Horizon 5,  9 Kasım'da PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için yayınlanacak.

    forza horizon 5

    forza horizon 5

    Forza horizon 5

    Forza horizon 5

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