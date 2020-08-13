Foxconn: Çin artık dünyanın üretim merkezi değil

Apple'ın Çin'deki en büyük tedarikçisi Foxconn'un başkanı Young Liu, Çin'in artık küresel üretim merkezi olmadığını açıkladı.

ABD ile Çin arasında aylardır süren ticaret savaşlarının üstüne bir de koronavirüs salgını eklenince, dev şirketler teker teker Çin'den vazgeçmeye başladı.

Örneğin Apple, iPhone üretiminin bir bölümünü geçtiğimiz günlerde Hindistan'a kaydırdı. Ayrıca Samsung, Çin'deki son bilgisayar fabrikasını kapatma kararı aldı.

Uzun süredir teknoloji üretiminin küresel merkezi olan Çin, dev şirketlerin ülkeden çıkmasıyla kan kaybediyor.

FOXCONN BAŞKANI: ÇİN ARTIK DÜNYANIN ÜRETİM MERKEZİ DEĞİL

Akıllı telefon, tablet, konsol ve bilgisayarların dünyadaki en büyük sözleşmeli tedarikçisi olan Foxconn; Apple başta olmak üzere Microsoft, Sony, Dell ve Nintendo gibi şirketlere de hizmet veriyor.

Foxconn başkanı Young Liu, Çin'in artık dünyanın üretim merkezi olmadığını ve üretimdeki rolünün hızla azaldığını açıkladı.

Liu, Çin'in üretim operasyonlarında hala önemli bir rol oynayacağını, ancak eskisi kadar kritik bir öneme sahip olmayacağını belirtti.



FOXCONN DA ÇİN'DEN AYRILIYOR

Apple ve birçok teknoloji devinin kilit tedarikçisi Foxconn, ABD ile Çin arasındaki tedarik zincirini ayırmayı planlıyor.

Şirketin başkanı, Çin’deki fabrikanın kademeli bir şekilde ülke dışına taşındığını söyledi.

AMAÇ EKSTRA VERGİLERDEN KAÇINMAK

Young Liu, Çin’de üretimi yapılan mallara uygulanabilecek ekstra vergilerden kaçınmak için, kapasitenin Güney Doğu Asya’ya ve diğer bölgelere kaydırılmasıyla, Çin dışındaki üretim kapasitesi oranının daha da yükseleceğini belirtti.