Fransa, Facebook'a zararlı içerikleri kaldırması için süre verdi

Fransa, Facebook'a zararlı içerikleri kaldırması için süre verdi

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Facebook ve Twitter'ın, Fransa'daki zararlı içerikleri kaldırmak 60 dakikası olacak.

Sosyal medya şirketlerinin, platformlarına yayılmasına izin verdikleri içerik türlerine yönelik artan eleştiriler devam ediyor. Birçok sosyal medya şirketi, zararlı içerikleri zamanında kaldırmadığı için tepki topluyor.

Fransa, sosyal medyada yayılan zararlı içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılması için farklı bir yasa çıkardı.

Bundan böyle Facebook ve Twitter, Fransa'daki zararlı içerikleri kaldırmak için 60 dakika süreye sahip olacak.

60 DAKİKA İÇİNDE KALDIRILMAZSA PARA CEZASI VAR

Sosyal medya şirketleri, 60 dakika içerisinde zararlı içeriği kaldırmazsa, Fransa tarafından platformlara para cezası kesilecek.

Fransa; süre sonunda kaldırılmayan içerik başına, Facebook ve Twitter'ın küresel gelirlerinin yüzde 4'üne kadar para cezası kesebilecek.

Konuyla ilgili Facebook'tan şimdilik bir açıklama gelmezken, Twitter ise zararlı içerikler hakkında Fransa hükümetiyle yakın ilişkiler kurmaya devam edeceklerini açıkladı.